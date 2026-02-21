Ouvir
A "carreira fantástica" de Degenkolb começou com um triunfo na Volta ao Algarve

21 fev, 2026 - 14:30 • Eduardo Soares da Silva

O alemão que venceu dois monumentos na carreira e venceu várias etapas em grandes voltas é hoje um dos mais veteranos do plantel. À Renascença, assume que "quase tudo mudou" desde que se tornou profissional.

A+ / A-

As 48 vitórias do palmarés de John Degenkolb incluem dois monumentos - Milano-Sanremo e Paris-Roubaix -, uma etapa no Tour, outra no Giro e dez na Volta a Espanha. No entanto, tudo começou no Algarve para o alemão.

Em 2011, no seu primeiro ano como profissional ao mais alto nível, Degenkolb venceu a segunda etapa, em Lagos, no mesmo local onde termina a etapa deste sábado.

"O Philippe Gilbert venceu a primeira etapa. Lembro-me que estava muito entusiasmado e motivado, mas não venci e fiquei muito desiludido. No segundo dia, consegui festejar a minha primeira vitória", recorda, antes da etapa deste sábado.

Desde então, Degenkolb já regressou várias vezes ao Algarve, onde gosta de arrancar a temporada: "É uma corrida muito boa para começar, há etapas difíceis e é bastante exigente, mas o tempo está bom e é um bom sítio para ganhar ritmo de competição."

Hoje com 37 anos, reconhece que "tudo mudou" no ciclismo desde que entrou no pelotão. Não esconde que os 16 anos no pelotão o fazem "sentir velho", mas muito satisfeito com a carreira.

"Estou muito feliz porque tive uma carreira fantástica e é algo que me posso orgulhar", explica à Renascença.

Com as cores da Picnic PostNL, o alemão faz agora parte da equipa de apoio da Pavel Bittner, que foi terceiro na primeira etapa, em Tavira.

"O Pavel já está há alguns anos nisto e sabe muito já, não há assim tanto que lhe possa ensinar. Hoje vou tentar guiá-lo na frente, vamos passar duas vezes na meta e espero que este ano esteja tudo no sítio certo", explica, numa referência à gafe do ano passado, quando o pelotão entrou na reta da meta pelo lado de fora do gradeamento.

A Volta ao Algarve encerra este domingo com a chegada ao Alto do Malhão. Após o contrarrelógio da terceira etapa, Juan Ayuso (Lidl-Trek) é o líder da classificação geral, com sete segundos de vantagem para Paul Seixas (Decathlon-CMA CGM) e 44 para João Almeida (UAE Team Emirates).

