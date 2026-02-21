Klaebo soma e segue: 11 medalhas de ouro

O fundista norueguês Johannes Klaebo completou o pleno nas provas de esqui de fundo em Milão-Cortina, ao somar o sexto título em Itália e aumentar para 11 o recorde de ouros em Jogos Olímpicos de Inverno.

Em Val di Fiemme, Klaebo confirmou o favoritismo e ganhou a prova de 50 quilómetros, repetindo o que já tinha feito no sprint clássico, na estafeta 4x7,5 quilómetros, no skyatlo, nos 10 quilómetros estilo livre e no sprint por equipas.

O norueguês de 29 anos junta as seis medalhas de ouro arrebatadas em Milão-Cortina às três de Pyeongchang'2018 (sprint individual, estafeta de 4x10 quilómetros e sprint por equipas) e às duas de Pequim'2022 (sprint individual e por equipas).

Com 11 títulos, Klaebo, o 'cometa de Trondheim', reforçou também o segundo lugar no ranking dos Jogos Olímpicos, entre Verão e Inverno, perdendo apenas para o nadador norte-americano Michael Phelps, com 'inalcançáveis' 23, entre as edições de 2004 e 2016.

O norueguês conta ainda uma medalha de prata (estafeta de 4x10 quilómetros) e uma de bronze (15 quilómetros clássico), ambas conquistadas em 2022.

Na prova dos 50 quilómetros, Klaebo, que completou o 'Grand Slam' no esqui de fundo, superou os compatriotas Martin Lowstrom Nyenget, segundo, e Emil Iverson, terceiro.