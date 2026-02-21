Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 20 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Renascença na Volta ao Algarve

O "mundo novo" de Seixas. Decathlon não ficou surpreendida com primeira vitória do prodígio francês

21 fev, 2026 - 07:20 • Eduardo Soares da Silva

A Renascença conversou com o diretor desportivo da Decathlon-CMA CGM antes do contrarrelógio da terceira etapa. Julien Jurdie reconhece que "foi uma loucura" o primeiro triunfo do prodígio francês no alto da Fóia e explica como a equipa tem protegido Seixas da expectativa que "já chega de todo o mundo".

A+ / A-

Paul Seixas, jovem promessa do ciclismo francês, surpreendeu ao vencer a etapa do Alto da Fóia na Volta ao Algarve, com 19 anos, conquistado o primeiro triunfo da carreira. Surpreendeu quase todos, só não surpreendeu a sua equipa da Decathlon-CMA CGM.

Em conversa com a Renascença durante o contrarrelógio desta quinta-feira, ainda antes do camisola branca ir para estrada, o diretor desportivo Julien Jurdie acreditava que era possível que Seixas subisse à liderança da geral no próprio dia.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

"Eu acho que é possível ele vestir a amarela já hoje", disse.

Acabou por não acontecer, mas não foi por muito. Paul Seixas fechou a etapa no quarto lugar, apenas a 13 segundos do vencedor Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) e a sete de Juan Ayuso (Lidl-Trek), que segurou e reforçou a liderança da prova.

Na Fóia, Seixas conseguiu superar Ayuso, um ainda jovem ciclista mas já estabelecido entre os melhores do mundo, o que não chocou Jurdie.

"Honestamente, não é uma grande surpresa. Ele é dos mais novos, mas é muito forte, ele tem uma grande lucidez, mantém a calma sempre. Antes, sabia que era possível o pódio, mas ganhou a etapa, foi uma loucura", destacou.

Depois de um ano de estreia em que foi sendo lançado com cautelas pela equipa em algumas provas, e sem grande responsabilidade de classificação geral, Seixas deu um salto na reta final da temporada.

Um ano depois da gafe, Volta ao Algarve repete "sprint" em Lagos

Renascença na Volta ao Algarve

Um ano depois da gafe, Volta ao Algarve repete "sprint" em Lagos

No ano passado, o pelotão entrou por fora do grade(...)

Seixas foi terceiro nos Campeonato da Europa, conquistado por Tadej Pogacar, e concluiu a época com um sétimo lugar em Lombardia.

2026 chega com pressão acrescida e Seixas respondeu com uma vitória no segundo dia de competição. No entanto, na Decathlon há a noção que é preciso ter paciência.

"Vamos passo a passo com ele, é um novo mundo para ele. O Algarve é o primeiro teste para ele esta época, depois de um grande ano em 2025. Todos na equipa tínhamos boas sensações porque foram bons treinos, mas sabíamos que o teste verdadeiro era aqui", defende.

Sentado no carro da equipa antes de arrancar para acompanhar o contrarrelógio de outro ciclista da equipa, Julien Jurdie não coloca muita pressão em Seixas para conquistar a amarela: "Não sei como vai ser no domingo, se vai ganhar, se faz terceiro, ou até um top-5".

A equipa quer reduzir a pressão, que chega de todo mundo, mas Jurdie explica a Bola Branca que Paul Seixas não se deixa iludir.

"Há muita pressão na França e já em todo o mundo. Ainda hoje falei com um grande jornal norte-americano, é uma loucura para o Paul. Quando falo com ele, ele diz-me para não me preocupar, que a pressão não é um grande problema", conclui.

Paul Seixas é o segundo classificado da classificação geral e arranca a quarta etapa na liderança da classificação da juventude e dos pontos.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 20 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Seguradoras "estão a fazer grande esforço" para acelerar peritagens

Seguradoras "estão a fazer grande esforço" para aceler(...)

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através do 112

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através(...)

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)