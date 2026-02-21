O "mundo novo" de Seixas. Decathlon não ficou surpreendida com primeira vitória do prodígio francês

Paul Seixas, jovem promessa do ciclismo francês, surpreendeu ao vencer a etapa do Alto da Fóia na Volta ao Algarve, com 19 anos, conquistado o primeiro triunfo da carreira. Surpreendeu quase todos, só não surpreendeu a sua equipa da Decathlon-CMA CGM.

Em conversa com a Renascença durante o contrarrelógio desta quinta-feira, ainda antes do camisola branca ir para estrada, o diretor desportivo Julien Jurdie acreditava que era possível que Seixas subisse à liderança da geral no próprio dia.

"Eu acho que é possível ele vestir a amarela já hoje", disse.



Acabou por não acontecer, mas não foi por muito. Paul Seixas fechou a etapa no quarto lugar, apenas a 13 segundos do vencedor Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) e a sete de Juan Ayuso (Lidl-Trek), que segurou e reforçou a liderança da prova.

Na Fóia, Seixas conseguiu superar Ayuso, um ainda jovem ciclista mas já estabelecido entre os melhores do mundo, o que não chocou Jurdie.

"Honestamente, não é uma grande surpresa. Ele é dos mais novos, mas é muito forte, ele tem uma grande lucidez, mantém a calma sempre. Antes, sabia que era possível o pódio, mas ganhou a etapa, foi uma loucura", destacou.

Depois de um ano de estreia em que foi sendo lançado com cautelas pela equipa em algumas provas, e sem grande responsabilidade de classificação geral, Seixas deu um salto na reta final da temporada.