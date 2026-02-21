O "mundo novo" de Seixas. Decathlon não ficou surpreendida com primeira vitória do prodígio francês

21 fev, 2026 - 07:20 • Eduardo Soares da Silva
Paul Seixas, jovem promessa do ciclismo francês, surpreendeu ao vencer a etapa do Alto da Fóia na Volta ao Algarve, com 19 anos, conquistado o primeiro triunfo da carreira. Surpreendeu quase todos, só não surpreendeu a sua equipa da Decathlon-CMA CGM.
Em conversa com a Renascença durante o contrarrelógio desta quinta-feira, ainda antes do camisola branca ir para estrada, o diretor desportivo Julien Jurdie acreditava que era possível que Seixas subisse à liderança da geral no próprio dia.
"Eu acho que é possível ele vestir a amarela já hoje", disse.
Acabou por não acontecer, mas não foi por muito. Paul Seixas fechou a etapa no quarto lugar, apenas a 13 segundos do vencedor Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) e a sete de Juan Ayuso (Lidl-Trek), que segurou e reforçou a liderança da prova.
Na Fóia, Seixas conseguiu superar Ayuso, um ainda jovem ciclista mas já estabelecido entre os melhores do mundo, o que não chocou Jurdie.
"Honestamente, não é uma grande surpresa. Ele é dos mais novos, mas é muito forte, ele tem uma grande lucidez, mantém a calma sempre. Antes, sabia que era possível o pódio, mas ganhou a etapa, foi uma loucura", destacou.
Depois de um ano de estreia em que foi sendo lançado com cautelas pela equipa em algumas provas, e sem grande responsabilidade de classificação geral, Seixas deu um salto na reta final da temporada.
Seixas foi terceiro nos Campeonato da Europa, conquistado por Tadej Pogacar, e concluiu a época com um sétimo lugar em Lombardia.
2026 chega com pressão acrescida e Seixas respondeu com uma vitória no segundo dia de competição. No entanto, na Decathlon há a noção que é preciso ter paciência.
"Vamos passo a passo com ele, é um novo mundo para ele. O Algarve é o primeiro teste para ele esta época, depois de um grande ano em 2025. Todos na equipa tínhamos boas sensações porque foram bons treinos, mas sabíamos que o teste verdadeiro era aqui", defende.
Sentado no carro da equipa antes de arrancar para acompanhar o contrarrelógio de outro ciclista da equipa, Julien Jurdie não coloca muita pressão em Seixas para conquistar a amarela: "Não sei como vai ser no domingo, se vai ganhar, se faz terceiro, ou até um top-5".
A equipa quer reduzir a pressão, que chega de todo mundo, mas Jurdie explica a Bola Branca que Paul Seixas não se deixa iludir.
"Há muita pressão na França e já em todo o mundo. Ainda hoje falei com um grande jornal norte-americano, é uma loucura para o Paul. Quando falo com ele, ele diz-me para não me preocupar, que a pressão não é um grande problema", conclui.
Paul Seixas é o segundo classificado da classificação geral e arranca a quarta etapa na liderança da classificação da juventude e dos pontos.