Paul Magnier faz a dobradinha e volta a ser o mais rápido na Volta ao Algarve

O francês Paul Magnier (Soudal Quick-Step) voltou a sorrir na Volta ao Algarve e venceu, ao "sprint", a quarta e penúltima etapa da prova portuguesa, com chegada em Lagos.

Sem problemas na entrada do pelotão na reta da meta, Magnier repetiu o triunfo da primeira etapa e deverá vencer a camisola dos pontos.

Tim Teutenberg, da Lidl-Trek, foi o primeiro a lançar-se na frente, mas talvez demasiado cedo, uma vez que acabaria por terminar no quarto posto. Magnier venceu de forma dominante, novamente à frente de Jordi Meeus (Red Bull-BORA-hansgrohe), que repetiu o segundo lugar.

Em terceiro lugar terminou o israelita Oded Kogut (NSN Cycling Team). Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech) era o favorito para os "sprints" da Volta ao Algarve, mas voltou a não correr bem.

O belga desistiu de tentar uma boa posição assim que sentiu um toque de Oded Kogut e terminou no 10.º lugar da etapa. O melhor português foi Iúri Leitão (Caja Rural-Seguros RGA), que fez 13.º, seguido de Rui Oliveira (UAE Team Emirates), no 15.º lugar.

O pelotão português voltou a mostrar-se com resultados de destaque, tendo em conta o desequilíbrio de forças. Santiago Meso (Anicolor-Campicarn) foi relegado na primeira etapa por trajetória irregular no "sprint" e hoje fez oitavo lugar, enquanto que Leangel Liñarez, da Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua, foi 12.º.

Foi um dia sem percalços para os trepadores e permanece tudo igual na classificação geral: Juan Ayuso é o camisola amarela, com sete segundos de vantagem para Paul Seixas, enquanto que João Almeida é terceiro, a 44 de distância.

O filme da etapa

Foi dia de nova fuga sem qualquer representação das equipas internacionais. Ruben Fernández (Anicolor-Campicarn), Tomas Contte (Aviludo-Louletano), Hugo Nunes (Credibom-LA Alumínios-Marcos Car), Fábio Costa e João Silva (Feira dos Sofás-Boavista), Victor de Paula (Feirense-Beeceler) e Noah Campos (Team Tavira-Crédito Agrícola) integraram o grupo escapado, que nunca ultrapassou os dois minutos e meio de vantagem para o pelotão.

Tomas Contte está muito perto de garantir a camisola da montanha e de suceder ao colega de equipa Nico Tivani, que a conquistou no ano passado.

O argentino de 27 anos soma agora 18 pontos na luta pelo melhor trepador, o mesmo número de pontos disponíveis nas contagens de montanha de domingo.

A fuga acabaria definitivamente apanhada pouco depois da primeira passagem pela meta, a 27 quilómetros do fim da etapa.

A Algarvia termina este domingo com uma tirada de 148,4 quilómetros entre Faro e o Alto do Malhão.