"Queremos passar no Algarve todos os anos". Volta a Portugal anuncia chegada em Albufeira em 2026

21 fev, 2026 - 13:12 • Eduardo Soares da Silva

Partida da Volta ao Algarve em Albufeira serviu de pano de fundo para o anúncio em relação à maior prova do calendário nacional.

A+ / A-

A Volta a Portugal regressa ao Algarve este verão, com uma chegada em Albufeira. O anúncio foi feito pela Federação Portuguesa de Ciclismo e autarquia, este sábado, antes da partida da quarta etapa da Volta ao Algarve.

O presidente da federação, Cândido Barbosa, explica à Renascença que o objetivo será contar com o Algarve no percurso anualmente.

"Queremos que seja parte todos os anos e não só de quatro em quatro anos e vamos pensar em estar nas ilhas, de vez em quando. Temos de mostrar a parte que não é desportiva, há um território associado e a modalidade é rica em mostrar o nosso território", disse.

A expectativa é ter chegada em Albufeira em 2026, outro destino algarvio nos anos seguintes: "Contamos com a mais valia do Turismo do Algarve para que todos os anos possamos ter um parceiro para que a Volta saia ou chegue aqui."

A última vez que o Algarve recebeu uma etapa foi em 2023, com uma chegada a Lagos.

Em 2026, Albufeira é a cidade europeia do desporto, o que abriu a oportunidade de receber a Volta a Portugal em época alta, segundo o presidente da autarquia, Rui Cristina.

"Vamos viver o desporto durante o ano todo, não só na época baixa. Nada melhor do que trazer uma modalidade apreciada pelos algarvios e Albufeira, é um marco histórico", disse, a Bola Branca.

Cândido Barbosa não revela qual será a etapa com chegada a Albufeira, embora adiante que "será na primeira semana" da prova.

A Volta a Portugal muda de organização este ano, depois da rescisão do contrato entre a Federação Portuguesa de Ciclismo e a PodiumEvents, que entretanto interpôs uma providência cautelar.

