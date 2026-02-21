Um ano depois da gafe, Volta ao Algarve repete "sprint" em Lagos

A etapa foi cancelada pelos comissários, sem vencedor atribuído, o que o dirigente considerou a decisão "justa e natural".

A gafe correu mundo. Na altura, o presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, Cândido Barbosa, lamentou uma situação que poderia "manchar" a imagem da prova portuguesa, a única que atrai equipas do WorldTour ao país.

Assim que se aperceberam do erro, os ciclistas que entraram no corredor errado voltaram para trás e saltaram as vedações, sendo que alguns nunca chegaram a cruzar a linha da meta.

A primeira etapa de 2025 terminou de forma caótica, com a cabeça do pelotão a errar na entrada para a reta da meta, sendo que muitos ainda "sprintaram" junto ao público. Não houve incidentes a registar.

A Volta ao Algarve vai repetir o "sprint" em Lagos, na quarta etapa deste sábado, no mesmo local onde, no ano passado, o pelotão dividiu-se em dois grupos e a maioria dos ciclistas entrou na reta da meta pelo lado dos espectadores.

Aos jornalistas na altura, Cândido Barbosa lamentou "uma falha na organização".

"Temos lá uma bandeira amarela que não atuou a tempo. Os ciclistas chegam a alta velocidade, se calhar deviam estar dois. A própria PSP deveria fazer o seu papel, nota-se nas câmaras que não fez", disse.

Este ano, a prova estreia um novo organizador, o galego Ezequiel Mosquera. A Volta ao Algarve é a primeira prova num contrato assinado com a federação e que inclui ainda a Volta ao Alentejo e Volta a Portugal.

Na véspera do arranque da prova, a Renascença questionou o organizador sobre possíveis consequências para este ano, que acredita que não existiram.

"Circunstâncias destas acontecem a toda a hora, em Múrcia tiverem de parar a corrida pelo vento e mudar tudo. As equipas são conscientes das dificuldades de uma organização. Claro que não gostam de sprintar junto aos carros, é perigoso, mas não é isso que condiciona a Volta ao Algarve. A Visma tomou a decisão de não vir, mas não foi por estas situações", defende.

Mosquera escolheu um "final idêntico" e os cuidados estão assegurados para que não se repita o erro: "Pusemos ênfase nesse final, claro."

"São coisas que ao mínimo erro podem acontecer. Não é algo criticável à anterior organização, que organizou bem. Pode acontecer em qualquer etapa, já aconteceu na Volta a Espanha e em França, os ciclistas saem atrás da mota da televisão e até já se perderam etapas de montanha por isso. Estamos em cima do tema", garante.

A quarta etapa arranca este sábado, será maioritariamente plana e destinada aos "sprinters", num percurso de 175,1 quilómetros entre Albufeira e Lagos.