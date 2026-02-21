Um ano depois da gafe, Volta ao Algarve repete "sprint" em Lagos

21 fev, 2026 - 07:10 • Eduardo Soares da Silva
A Volta ao Algarve vai repetir o "sprint" em Lagos, na quarta etapa deste sábado, no mesmo local onde, no ano passado, o pelotão dividiu-se em dois grupos e a maioria dos ciclistas entrou na reta da meta pelo lado dos espectadores.
A primeira etapa de 2025 terminou de forma caótica, com a cabeça do pelotão a errar na entrada para a reta da meta, sendo que muitos ainda "sprintaram" junto ao público. Não houve incidentes a registar.
Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui
Aproveitou, na altura, Filippo Ganna, da INEOS Grenadiers, que chegou a festejar uma vitória simples.
Assim que se aperceberam do erro, os ciclistas que entraram no corredor errado voltaram para trás e saltaram as vedações, sendo que alguns nunca chegaram a cruzar a linha da meta.
A gafe correu mundo. Na altura, o presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, Cândido Barbosa, lamentou uma situação que poderia "manchar" a imagem da prova portuguesa, a única que atrai equipas do WorldTour ao país.
A etapa foi cancelada pelos comissários, sem vencedor atribuído, o que o dirigente considerou a decisão "justa e natural".
Aos jornalistas na altura, Cândido Barbosa lamentou "uma falha na organização".
"Temos lá uma bandeira amarela que não atuou a tempo. Os ciclistas chegam a alta velocidade, se calhar deviam estar dois. A própria PSP deveria fazer o seu papel, nota-se nas câmaras que não fez", disse.
Este ano, a prova estreia um novo organizador, o galego Ezequiel Mosquera. A Volta ao Algarve é a primeira prova num contrato assinado com a federação e que inclui ainda a Volta ao Alentejo e Volta a Portugal.
Na véspera do arranque da prova, a Renascença questionou o organizador sobre possíveis consequências para este ano, que acredita que não existiram.
"Circunstâncias destas acontecem a toda a hora, em Múrcia tiverem de parar a corrida pelo vento e mudar tudo. As equipas são conscientes das dificuldades de uma organização. Claro que não gostam de sprintar junto aos carros, é perigoso, mas não é isso que condiciona a Volta ao Algarve. A Visma tomou a decisão de não vir, mas não foi por estas situações", defende.
Mosquera escolheu um "final idêntico" e os cuidados estão assegurados para que não se repita o erro: "Pusemos ênfase nesse final, claro."
"São coisas que ao mínimo erro podem acontecer. Não é algo criticável à anterior organização, que organizou bem. Pode acontecer em qualquer etapa, já aconteceu na Volta a Espanha e em França, os ciclistas saem atrás da mota da televisão e até já se perderam etapas de montanha por isso. Estamos em cima do tema", garante.
A quarta etapa arranca este sábado, será maioritariamente plana e destinada aos "sprinters", num percurso de 175,1 quilómetros entre Albufeira e Lagos.