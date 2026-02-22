Eileen Gu chega às seis medalhas olímpicas

22 fev, 2026 - 16:56
A esquiadora chinesa, de origem norte-americana, Eileen Gu é desde este domingo a esquiadora de estilo livre mais medalhada na história olímpica.
No último dia dos Jogos Olímpicos de Inverno em Milão-Cortina, Gu venceu a prova de “halfpipe” com 94.75 pontos e sobe para seis as medalhas conquistadas.
Também conquistou neste evento em Itália duas pratas nas provas de “slopestyle” e “big air”.
Na prova deste domingo, o “halfpipe”, a atleta de 22 anos ficou à frente de Li Fanghui (93.00) e Zoe Atkin (92.50).