Jogos Olímpicos de Inverno

Eileen Gu chega às seis medalhas olímpicas

22 fev, 2026 - 16:56

Esquiadora conquista um ouro e duas pratas em Milão-Cortina.

Eileen Gu. Foto: Alex Plavevski/EPA
Eileen Gu, três medalhas olímpicas em Milão-Cortina 2026. Foto: Alex Plavevski/EPA
A esquiadora chinesa, de origem norte-americana, Eileen Gu é desde este domingo a esquiadora de estilo livre mais medalhada na história olímpica.

No último dia dos Jogos Olímpicos de Inverno em Milão-Cortina, Gu venceu a prova de “halfpipe” com 94.75 pontos e sobe para seis as medalhas conquistadas.

Também conquistou neste evento em Itália duas pratas nas provas de “slopestyle” e “big air”.

Na prova deste domingo, o “halfpipe”, a atleta de 22 anos ficou à frente de Li Fanghui (93.00) e Zoe Atkin (92.50).

