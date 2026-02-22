Ouvir
Atletismo

Isaac Nader bate recorde dos 800m

22 fev, 2026 - 19:56 • Lusa

Corrida em Torun num percurso de pista curta.

A+ / A-

O atleta Isaac Nader bateu o recorde português dos 800 metros em pista curta, no decorrer da Copernicus Cup, em Torun, na Polónia, ao concluir a sua corrida em 1.45,05 minutos.

Nader correu em Torun três dias depois de ter vencido os 1.500 metros no 'indoor' de Liévin, em França, também com recorde nacional.

Agora, o meio-fundista optou por uma distância mais curta, para afinar a sua velocidade em pista e saiu-se bastante bem, retirando mais de um segundo ao anterior máximo, que já lhe pertencia há um ano.

No pavilhão da Expocentro, em Pombal, o atleta do Benfica tinha marcado 1.46,18, em 23 de fevereiro de 2025.

O algarvio, de 26 anos, detém seis recordes nacionais: 800, 1.500 e 3.000 metros em pista curta e 800, 1.500, milha em pista ao ar livre.

Nader, atual campeão do mundo dos 1.500 metros ao ar livre, voltará a correr na pista de Torun ainda em março, onde tentará juntar ao palmarés o título mundial 'indoor'.

A corrida deste domingo foi vencida pelo belga Eliott Crestan, em 1.44,07, a frente dos polacos Maciej Wyderka e Filip Ostrowski e do jamaicano Navasky Anderson.

Para a Copernicus Cup também estava prevista a presença de Salomé Afonso, que vinha de um recorde da Europa de 2.000 metros, feitos há três dias. No entanto, a fundista lusa acabou por não alinhar nos 1.500 metros, em que estava inscrita, por não ter recuperado totalmente.

