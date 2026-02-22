Ouvir
Juan Ayuso vence no Malhão e conquista a Volta ao Algarve

22 fev, 2026 - 15:47 • Eduardo Soares da Silva

João Almeida tentou mexer com a corrida e animou a etapa com um ataque na primeira passagem pelo Alto do Malhão. Segura o terceiro lugar da classificação geral.

O espanhol Juan Ayuso, da Lidl-Trek, venceu a última etapa e conquistou a Volta ao Algarve em bicicleta.

Depois do segundo lugar na Fóia e no contrarrelógio, Ayuso conquista a última etapa num "sprint" entre o grupo dos favoritos.

Oscar Onley, da INEOS Grenadiers, ficou no segundo lugar da etapa e Paul Seixas, da Decathlon-CMA CGM, foi terceiro na etapa. João Almeida, da UAE, terminou no quarto posto.

Na classificação geral, Ayuso segurou a amarela, Paul Seixas foi segundo e João Almeida terminou no terceiro lugar da geral.

O filme da etapa

A fuga demorou e custou a sair, porque a Soudal Quick-Step e a Lidl-Trek tiveram interesse no primeiro "sprint" bonificado, em Olhão, no sétimo quilómetro da etapa.

O jovem Paul Magnier, que venceu duas etapas, conquistou a meta volante e confirmou a vitória da camisola verde, dos pontos. Juan Ayuso aproveitou e passou em segundo lugar, conquistando mais um segundo na luta pela classificação geral.

A fuga acabaria por sair só depois dos 30 quilómetros de etapa e pela primeira vez na prova com atletas do World Tour: Maximilian Schachmann (Soudal Quick-Step), Jan Tratnick (Redbull-bora-hansgrohe), Tobias Bayer (Alpecin-Premier Tech), Luca Van Boven (Lotto-Intermarché) e o antigo campeão do mundo Julian Alaphilippe (Tudor).

A primeira passagem pelo Alto do Malhão, nos últimos 50 quilómetros, trouxe mexidas. Alaphilippe e Schachmann descolaram na fuga e foi João Almeida que atacou no pelotão.

O português da UAE Emirates tentou mexer com a corrida bem cedo, pouco ao seu estilo, e reduziu o grupo para cerca de dez, com todos os favoritos incluídos.

A descida acabou por não trazer colaboração e Kévin Vauquelin (INEOS Grenadiers) e Florian Lipowitz (Redbull) acabaram por deixar o grupo para trás, que acabaria apanhado pelo pelotão.

Vauquelin e Lipowitz tornaram-se, na reta final da prova, a grande ameaça para o pódio de Almeida e até para a liderança e, por isso, a Lidl-Trek assumiu as responsabilidade da perseguição.

A dupla foi apanhada à entrada do Malhão, nos últimos três quilómetros.

Voltou a ser o português João Almeida a puxar o grupo na subida final, com o pelotão com cada vez menos ciclistas. O ataque final acabou por consagrar a vitória de Juan Ayuso.

[Em atualização]

