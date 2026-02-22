Ouvir
Quem é Paul Seixas, o jovem ciclista com a pressão da França aos ombros?

22 fev, 2026 - 00:14

O jovem trepador de 19 anos pode hoje vencer a Volta ao Algarve, depois de já ter conquistado a etapa da Fóia. O jornalista Olivier Bonamici explica a pressão que é colocada em Seixas, a maturidade no discurso e o "histeria que pode nascer" se vencer a Algarvia.

Episódio especial. Olivier Bonamici apresenta Paul Seixas, o jovem com a pressão de um país aos ombros - Estendal da Volta

