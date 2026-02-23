A cidade maravilhosa foi boa para Tomás Etcheverry: argentino conquista o primeiro título ATP

23 fev, 2026 - 09:18 • Lusa
O tenista argentino Tomás Martín Etcheverry conquistou no domingo o torneio do Rio de Janeiro, após vencer na final o chileno Alejandro Tabilo em três sets, num embate que durou cerca de três horas.
Etcheverry, 51.º da hierarquia mundial, ainda perdeu o primeiro set, por 3-6, mas recuperou nos dois seguintes, com 7-6 (7-3) e 6-4, para bater Tabilo, 68.º do ranking, no único torneio ATP 500 da América do Sul.
Este foi o primeiro titulo da carreira de Etcheverry no circuito ATP, que neste torneio disputado em terra batida deixou o português Jaime Faria pelo caminho, nos quartos de final.