Champions de futsal. Benfica vira a 3 segundos do fim e ganha vantagem sobre Sporting

23 fev, 2026 - 22:39 • Inês Braga Sampaio

Leões estiveram três vezes na frente, na Luz, mas permitiram sempre o empate e, no final, a reviravolta. Reencontro está marcado para 6 de março, no Pavilhão João Rocha.

O Benfica leva ligeira sobre o Sporting vantagem para a segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões de futsal, depois de vencer, por 4-3, esta segunda-feira, no primeiro jogo, no Pavilhão da Luz.

O Sporting, que esteve três vezes na frente do marcador, adiantou-se aos 15 minutos, por intermédio de Bruno Pinto. Jacaré empatou quatro minutos mais tarde e o resultado foi igualado para o intervalo.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Já na segunda parte, Alex Merlim recolocou o Sporting na dianteira, ao minuto 28. Arthur restabeleceu a igualdade aos 31, porém, Zicky Té repôs a vantagem leonina somente 39 segundos depois.

Veio, então, a reviravolta do Benfica. Raul Moreira empatou novamente aos 33 minutos e, aos 40, a três segundos do fim, Diego Nunes consumou a cambalhota no marcador, perante o público da Luz.

Sporting e Benfica já se tinham defrontado para o campeonato na quinta-feira (2-2), num dérbi precedido por confrontos que resultaram em 124 detenções: 63 adeptos encarnados e 61 verdes e brancos.

De volta à Champions, os dois clubes voltam a encontrar-se no dia 6 de março, na segunda mão dos quartos de final, no Pavilhão João Rocha. A Final Four realiza-se em Pesaro, Itália, entre 8 e 10 de maio.

