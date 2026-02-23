Cirurgia após a queda evitou que Lindsey Vonn tivesse de amputar uma perna

Lindsey Vonn, a esquiadora norte-americana que teve um acidente nos Jogos Olímpicos de Inverno meros dias depois de romper o ligamento cruzado anterior, revela que quase teve de amputar a perna esquerda.

Numa publicação no Instagram, Vonn, de 41 anos, conta que já teve alta hospitalar e que espera deixar a cadeira de rodas e passar para muletas dentro de algumas semanas. No mesmo vídeo, relata o que aconteceu depois do grave acidente que sofreu ao fim de 12 segundos da sua prova de downhill.

A queda que sofreu provocou-lhe síndrome compartimental, em que trauma excessivo numa área do corpo leva à restrição da circulação sanguínea. A "rainha de velocidade", que competia pela quinta vez nas Olimpíadas, diz que foi o médico da seleção dos Estados Unidos que a salvou da amputação.

"Ele evitou que a minha perna tivesse de ser amputada. Fez uma fasciotomia, em que abriu os dois lados da minha perna, como um filete, e a deixou respirar. E salvou-me", recorda Vonn, que sofreu várias fraturas.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui



A competir em Milão-Cortina com uma proteção no joelho esquerdo, Lindsey Vonn perdeu o equilíbrio durante um salto, na abordagem a uma curva do circuito, após 12 segundos de descida. Foi assistida de imediato pela equipa médica e transportada em maca para o helicóptero, o que motivou a interrupção da prova.

Vonn conta, também, que Tom Hackett, o médico que a operou logo após o acidente, só estava em Cortina porque ela decidira competir logo após contrair uma rotura total do ligamento cruzado anterior.

A esquiadora foi submetida a quatro cirurgias num hospital italiano, após a queda, e quando regressou aos EUA fez mais uma operação de seis horas.

"Tem sido uma jornada e peras e, de longe, a lesão mais extrema, dolorosa e desafiante que alguma vez enfrentei na minha vida, vezes 100", admite Lindsey Vonn.

Vonn, que tentava recuperar o título olímpico depois de ter feito uma paragem de seis anos na carreira, também precisou de uma transfusão de sangue, dado que o sangue todo que perdera por causa das várias cirurgias a deixara com "níveis de hemoglobina muito baixos".