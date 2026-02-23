Floyd Mayweather e Manny Pacquiao vão voltar a lutar 11 anos depois

O "combate do século" está de volta para um "rematch", numa década diferente. Floyd Mayweather Jr. e Manny Pacquiao vão voltar a defrontar-se, 11 anos depois, no dia 19 de setembro, em Las Vegas.

O evento será transmitido globalmente pela Netflix, que anunciou o combate entre os pugilistas norte-americano e filipino.

"Dois dos maiores ícones da história do boxe vão voltar a encontrar-se, no primeiro combate de boxe profissional de sempre na Sphere, em Las Vegas", pode ler-se no anúncio do serviço de streaming.

Floyd "Money" Mayweather, de 48 anos, retirou-se em 2017 com um registo perfeito de 50-0 e com cinco títulos mundiais em cinco classes de peso, de peso pluma a peso médio.

"Eu já lutei e derrotei Manny uma vez. Desta vez, o resultado será o mesmo", declara o norte-americano, citado no anúncio da Netflix.

Manny "PacMan" Pacquiao, de 47 anos, é o único pugilista da história com títulos mundiais em oito classes de peso, tendo conquistado um total de 12. Foi o primeiro a ser quatro vezes campeão do mundo de peso meio-médio e o único a defender títulos mundiais em quatro décadas diferentes. Tornou-se também o mais velho campeão de peso meio-médio da história aos 40 anos.

"Passaram-se 11 anos desde que Floyd e eu demos ao mundo aquela que ainda é a maior luta na história do boxe. Os fãs esperaram tempo suficiente. Eles merecem este 'rematch', que será ainda maior. (...) Quero que Floyd seja para sempre assombrado pela única derrota no seu registo profissional e que se lembre sempre de quem a infligiu", afirmou Pacquiao, em declarações também reproduzidas pela Netflix.

O que têm feito os lutadores?

No primeiro encontro entre "Money" e "PacMan", em 2015, que foi considerado o "combate do século", o norte-americano venceu após 12 assaltos, por decisão unânime, após 12 assaltos. No entanto, Pacquiao queixou-se de que lutara com uma lesão num ombro.

Desde a reforma, há nove anos, Floyd Mayweather apareceu em vários combates de exibição, incluindo contra o YouTuber Logan Paul, em 2021, que não teve resultado. Em 2027, em data ainda a anunciar, vai defrontar o compatriota Mike Tyson, também considerado um dos melhores pugilistas de sempre.

Já Pacquiao regressou de uma reforma de quatro anos (terminara com um registo de 62-8-3) em 2025.