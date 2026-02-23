Neemias Queta faz duplo duplo (e um afundanço em cima de Doncic) contra os Lakers

23 fev, 2026 - 11:25
Neemias Queta somou um ‘duplo duplo’ no claro triunfo conquistado pelos Boston Celtics no reduto dos Los Angeles Lakers (111-89), na ronda de domingo da Liga norte-americana de basquetebol (NBA).
O internacional português somou 10 pontos, com apenas um lançamento de campo falhado (quatro em cinco), o último, e dois lances livres convertidos, em outros tantos tentados, e foi o ‘rei’ das tabelas, com 12 ressaltos, quatro dos quais ofensivos.
Em 25.36 minutos de utilização, no seu 53.º jogo da temporada, Neemias, que continua a ser titular, somou ainda três desarmes de lançamento, dois deles a LeBron James, e uma assistência, num embate em que cometeu dois ‘turnovers’ e uma falta.
Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui
Na equipa de Boston, o melhor foi o suplente Payton Pritchard, com 30 pontos, com 10 em 14 nos ‘tiros’ de campo, oito assistências e quatro ressaltos, secundado por Jaylen Brown, com 32 pontos, oito ressaltos e sete assistências.
O base esloveno Luka Doncic liderou os anfitriões, com 25 pontos, enquanto LeBron James somou 20, colocando o recorde em mais de 43.000, no seu jogo 1.600 na época regular, agora a 11 do recordista Robert Parish.
Os Celtics somaram o 37.º triunfo, em 56 jogos, e seguem no segundo lugar da Conferência Este, apenas atrás dos Detroit Pistons (42 triunfos e 13 desaires), enquanto os Lakers são sextos no Oeste, com 34 vitórias e 22 derrotas.
A equipa de Boston volta a jogar na terça-feira, no reduto dos Phoenix Suns.
A disputar a quinta época na NBA, Neemias Queta totaliza 163 jogos na época regular, 143 pelos Celtics (28 em 2023/24, 62 em 2024/25 e 53 em 2025/26), pelos quais foi campeão na temporada de estreia, e 20 pelos Sacramento Kings, 15 em 2021/22, como ‘rookie’, e cinco em 2022/23.
O poste internacional português, de 26 anos, foi escolhido pelos Sacramento Kings na 39.ª posição do ‘draft’ da NBA de 2021, tendo-se tornado o primeiro português a jogar na competição. Mantém-se como o único.