Neemias Queta faz duplo duplo (e um afundanço em cima de Doncic) contra os Lakers

Neemias Queta somou um ‘duplo duplo’ no claro triunfo conquistado pelos Boston Celtics no reduto dos Los Angeles Lakers (111-89), na ronda de domingo da Liga norte-americana de basquetebol (NBA).

O internacional português somou 10 pontos, com apenas um lançamento de campo falhado (quatro em cinco), o último, e dois lances livres convertidos, em outros tantos tentados, e foi o ‘rei’ das tabelas, com 12 ressaltos, quatro dos quais ofensivos.

Em 25.36 minutos de utilização, no seu 53.º jogo da temporada, Neemias, que continua a ser titular, somou ainda três desarmes de lançamento, dois deles a LeBron James, e uma assistência, num embate em que cometeu dois ‘turnovers’ e uma falta.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Na equipa de Boston, o melhor foi o suplente Payton Pritchard, com 30 pontos, com 10 em 14 nos ‘tiros’ de campo, oito assistências e quatro ressaltos, secundado por Jaylen Brown, com 32 pontos, oito ressaltos e sete assistências.