PSP antes do Benfica-Sporting de futsal: “Continua a ser seguro vir aos pavilhões”

O risco do dérbi entre Benfica e Sporting desta segunda-feira, a contar para a Liga dos Campeões de futsal, foi reavaliado, depois dos incidentes da semana passada, mas a Polícia de Segurança Pública (PSP) garante aos adeptos que "continua a ser seguro ir aos pavilhões".

Esta segunda-feira, às 20h00, realiza-se a primeira mão do dérbi dos quartos de final da Champions. Em declarações a Bola Branca, a comissário Ana Carvalho, comandante do policiamento da operação da PSP pensada para o jogo, esclarece questões sobre o que é esperado a nível de segurança para o encontro.

O que está planeado para o policiamento desta segunda-feira?

“O planeamento foi pensado para se adaptar às circunstâncias das próprias deslocações dos adeptos e ao risco que possa surgir. Sabemos que, neste tipo de jogos, os adeptos nem sempre se concentram no ponto de encontro previamente combinado com a entidade policial. Por isso, temos de estar preparados para antecipar e detetar a sua chegada ao recinto, de forma a evitar problemas com os adeptos visitados.”

“Para o policiamento de hoje, estarão envolvidas várias valências da PSP, nomeadamente a recolha de informações desportivas através dos spotters. Teremos também equipas de intervenção rápida e, especificamente para o jogo de hoje, contaremos com o reforço da Unidade Especial de Polícia, na vertente do Corpo de Intervenção.”

Diferenças entre preparar uma operação para os pavilhões de Benfica e Sporting

“É sempre diferente, porque as envolvências e a localização dos recintos variam. No caso do Pavilhão João Rocha, a envolvente é mais aberta, em plena via pública. Já no Pavilhão da Luz, o recinto é mais delimitado em certas zonas, o que nos auxilia no controlo e na chegada dos adeptos.”

“Naturalmente, adaptamos o policiamento ao tipo de competição e ao risco envolvido, especialmente em fases eliminatórias ou competições europeias. O planeamento já previa uma intensificação do policiamento para hoje, mas, tendo em conta os incidentes da semana passada, o risco foi novamente repensado e acautelado.”

Segurança nos pavilhões desportivos

“O histórico das últimas épocas mostra que não temos tido tantos registos de incidentes como se possa pensar. Fizemos essa análise e os dados confirmam-no. É verdade que os adeptos tentam muitas vezes estar um passo à nossa frente, criando estratégias para nos ludibriar e chegar por onde possa haver uma falta pontual de policiamento.”

“No entanto, ressalvo que continua a ser seguro vir aos pavilhões. Não houve registo de incidentes graves nos últimos jogos e não podemos tomar um caso isolado como se fosse a norma em todos os eventos desportivos. Existe, claro, um risco maior associado aos pavilhões devido à proximidade física entre os adeptos e o campo de jogo, ao contrário do que acontece num estádio de futebol. Essa dimensão e a ansiedade vivida nestes jogos potenciam incidentes, mas é precisamente para isso que a PSP trabalha, adaptando a sua análise a cada evento.”

Os últimos adeptos detidos foram ouvidos esta segunda-feira em tribunal. Qual é o procedimento seguinte?

“Depois disso, teremos de aguardar pela decisão da autoridade judiciária, que poderá aplicar sanções acessórias. Como a audição só decorre hoje, não foi tomada nenhuma decisão imediata na sexta-feira ou durante o fim de semana. Aguardamos agora as indicações do tribunal.”