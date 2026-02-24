Futsal. Sporting faz queixa dos adeptos do Benfica à UEFA

24 fev, 2026 - 21:26 • Inês Braga Sampaio
O Sporting apresentou uma queixa contra os adeptos do Benfica na UEFA, por cânticos ofensivos durante o jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões de futsal, segundo avança o "Record".
De acordo com a edição online do jornal, em causa estão sons alusivos ao "very light" que matou o adepto sportinguista Nuno Mendes, na final da Taça de Portugal de futebol de 1995/96, entre os dois clubes.
O Benfica venceu a partida de segunda-feira por 4-3, no Pavilhão da Luz, após reviravolta. Após o encontro, na entrevista rápida do treinador do Sporting, Nuno Dias, ao Canal 11, foi audível que os adeptos benfiquistas cantavam "Lagarto bom é lagarto morto", atitude também denunciada.
O Sporting fez ainda queixa do terceiro árbitro do jogo, Yevhen Hordiienko, e do cronometrista, Orest Dutsiak, ambos ucranianos, por se terem recusado a cumprimentar o jogador russo Ivan Chishkala.