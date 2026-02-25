Ouvir
  • 27 fev, 2026
Ténis

Francisco Cabral eliminado no Dubai

25 fev, 2026 - 16:19

Eliminação na segunda ronda da competição de pares.

O tenista português Francisco Cabral, ao lado do austríaco Lucas Miedler, foi eliminado na segunda ronda de pares do torneio do Dubai, depois de perder com o salvadorenho Marcelo Arevalo e o croata Mate Pavic.

Cabral, 20.º do ranking mundial de pares, e Miedler (22.º) foram derrotados por Marcelo Arevalo e Mate Pavic, ambos sextos da hierarquia, por 6-4, 3-6 e 11-9, em 1h21.

Esta temporada, a dupla luso-austríaca ainda não foi eliminada na ronda inaugural de um torneio ATP, tendo já conquistado o torneio de Brisbane e chegado às meias-finais em Auckland.

Contudo, depois de serem eliminados na segunda ronda no Open da Austrália, primeiro Grand Slam da temporada, Cabral e Miedler não voltaram a chegar à terceira eliminatória de um torneio ATP.

