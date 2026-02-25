Mais um duplo-duplo para Neemias Queta e vitória dos Celtics

O português Neemias Queta conseguiu na terça-feira um "duplo-duplo" na vitória dos Boston Celtics em casa dos Phoenix Suns, por 97-81, em jogo da liga norte-americana de basquetebol (NBA).

O poste luso terminou o encontro com 14 pontos (cinco em 10 nos lançamentos de campo e quatro em quatro nos lances livres) e 13 ressaltos, seis dos quais ofensivos, aos quais juntou três assistências e dois desarmes de lançamento, em 26.49 minutos.

Na sua quinta temporada na NBA, Neemias Queta apresenta médias de 9,8 pontos, 8,4 ressaltos, 1,5 assistências e 1,3 desarmes de lançamento em 25 minutos de utilização por jogo.

Sem Jaylen Brown, que tem sido a grande figura da equipa esta temporada, os Celtics tiveram em Derrick White o melhor jogador, com 22 pontos, oito ressaltos e oito assistências, com Sam Hauser a chegar aos 16 pontos.

Nos Suns, também desfalcados de Devin Booker, Collin Gillespie conseguiu 15 pontos, mais um do que o suplente Grayson Allen e mais dois do que Jalen Green.

Com a quarta vitória consecutiva, os Boston Celtics consolidaram o segundo lugar na Conferência Este, com 38 vitórias e 19 derrotas, apenas atrás dos Detroit Pistons (42 triunfos e 14 desaires), com os Phoenix Suns a serem sétimos no Oeste, com 33 vitórias em 59 jogos.