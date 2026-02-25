Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 25 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Ténis

Nuno Borges cai em Acapulco

25 fev, 2026 - 19:17 • Lusa

Português derrotado pelo norte-americano Tiafoe.

A+ / A-

O tenista Nuno Borges foi eliminado na primeira ronda do torneio de Acapulco, no México, depois de perder com o norte-americano Frances Tiafoe, oitavo cabeça de série.

O maiato, 48.º do ranking mundial, foi derrotado pelo norte-americano, 28.º, por 6-4 e 6-4, em 1h31, sofrendo a segunda derrota em outros tantos encontros com ‘Big Foe’, depois do desaire no Estoril Open em 2022.

Depois de ter chegado à terceira ronda no Open da Austrália, primeiro Grand Slam da temporada, Nuno Borges não voltou a vencer um encontro, perdendo os dois disputados frente à China na Taça Davis e na estreia em Delray Beach, na semana passada.

Nuno Borges está ainda em prova na vertente de pares, com o mexicano Miguel Reyes-Varela, aguardando ainda adversário na segunda ronda, que vai sair do encontro que opõe o brasileiro Marcelo Melo e o alemão Alexander Zverev ao mexicano Santiago González e ao neerlandês David Pel.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 25 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Discurso de Trump marcado por interrupções e ataques

Discurso de Trump marcado por interrupções e ataques

Quatro anos da invasão russa: “Putin não venceu”

Quatro anos da invasão russa: “Putin não venceu”

"Não é possível continuar a ter salários tão baixos" na PSP

"Não é possível continuar a ter salários tão baixos" n(...)

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o Rui Costa"

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o (...)