Nuno Borges cai em Acapulco

O tenista Nuno Borges foi eliminado na primeira ronda do torneio de Acapulco, no México, depois de perder com o norte-americano Frances Tiafoe, oitavo cabeça de série.

O maiato, 48.º do ranking mundial, foi derrotado pelo norte-americano, 28.º, por 6-4 e 6-4, em 1h31, sofrendo a segunda derrota em outros tantos encontros com ‘Big Foe’, depois do desaire no Estoril Open em 2022.

Depois de ter chegado à terceira ronda no Open da Austrália, primeiro Grand Slam da temporada, Nuno Borges não voltou a vencer um encontro, perdendo os dois disputados frente à China na Taça Davis e na estreia em Delray Beach, na semana passada.

Nuno Borges está ainda em prova na vertente de pares, com o mexicano Miguel Reyes-Varela, aguardando ainda adversário na segunda ronda, que vai sair do encontro que opõe o brasileiro Marcelo Melo e o alemão Alexander Zverev ao mexicano Santiago González e ao neerlandês David Pel.