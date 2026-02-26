Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 26 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Liga dos Campeões

Andebol. Sporting derrota Aalborg com remontada

26 fev, 2026 - 21:38

Leões chegaram a ter seis golos de atraso, mas viraram no pavilhão João Rocha.

A+ / A-

O Sporting venceu os dinamarqueses do Aalborg, por 35-33, em partida da jornada 12 da liga dos campeões de andebol.

Os leões entraram mal na partida e, ao intervalo, perdiam 19-14.

No entanto, na segunda parte tudo mudou e a equipa de Alvalade chegou à igualdade (30-30, a 10 minutos do final) e Martim Costa fez o 31-30.

A partida foi equilibrada a partir daí, com Diogo Branquinho a marcar o último tento do encontro.

Os leões já têm vaga nos playoffs de acesso aos quartos de final, mas chegaram esta quinta-feira aos 12 pontos, a um ponto do quatro classificado, o Kielce, e a dois do terceiro, Veszprém.

Os irmãos Costa voltaram a estar em destaque, com 10 golos para Francisco e nove para Martim.

O melhor jogador jovem e melhor lateral direito do Euro 2026, Kiko Costa, e Salvador Salvador, o melhor defesa da competição, foram homenageados no Pavilhão João Rocha antes do início da partida com o Aalborg.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 26 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Discurso de Trump marcado por interrupções e ataques

Discurso de Trump marcado por interrupções e ataques

Quatro anos da invasão russa: “Putin não venceu”

Quatro anos da invasão russa: “Putin não venceu”

"Não é possível continuar a ter salários tão baixos" na PSP

"Não é possível continuar a ter salários tão baixos" n(...)

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o Rui Costa"

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o (...)