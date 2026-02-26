Andebol. Sporting derrota Aalborg com remontada

O Sporting venceu os dinamarqueses do Aalborg, por 35-33, em partida da jornada 12 da liga dos campeões de andebol.

Os leões entraram mal na partida e, ao intervalo, perdiam 19-14.

No entanto, na segunda parte tudo mudou e a equipa de Alvalade chegou à igualdade (30-30, a 10 minutos do final) e Martim Costa fez o 31-30.

A partida foi equilibrada a partir daí, com Diogo Branquinho a marcar o último tento do encontro.

Os leões já têm vaga nos playoffs de acesso aos quartos de final, mas chegaram esta quinta-feira aos 12 pontos, a um ponto do quatro classificado, o Kielce, e a dois do terceiro, Veszprém.



Os irmãos Costa voltaram a estar em destaque, com 10 golos para Francisco e nove para Martim.

O melhor jogador jovem e melhor lateral direito do Euro 2026, Kiko Costa, e Salvador Salvador, o melhor defesa da competição, foram homenageados no Pavilhão João Rocha antes do início da partida com o Aalborg.

