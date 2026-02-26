Hóquei em patins. Benfica derrota Sporting na Champions

26 fev, 2026 - 22:20
O Benfica venceu o Sporting, por 4-3, e está apurado para a final8 da Liga dos Campeões de hóquei em patins.
Os golos dos encarnados foram apontados por Di Benedetto (que fez um hat-trick) e Zé Miranda.
Já pelos leões marcaram Henrique Magalhães, Rampulla e Nolito.
A partida foi equilibrada. O Benfica chegou a estar a vencer por 2-0, os leões empataram a dois, o Benfica voltou para a frente, com a equipa de Alvalade sempre atrás do prejuízo.
Esta é a terceira vitória da equipa da Luz sobre os verde e brancos nesta temporada.
O Benfica reforçou a liderança da classificação na Champions e mantém a invencibilidade na temporada em todas as competições. Já o Sporting desce ao terceiro lugar no grupo e ainda luta por uma vaga.