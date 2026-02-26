Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 27 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Hóquei em patins. Benfica derrota Sporting na Champions

26 fev, 2026 - 22:20

Encarnados continuam sem perder em todas as competições de hóquei em patins nesta temporada.

A+ / A-

O Benfica venceu o Sporting, por 4-3, e está apurado para a final8 da Liga dos Campeões de hóquei em patins.

Os golos dos encarnados foram apontados por Di Benedetto (que fez um hat-trick) e Zé Miranda.

Já pelos leões marcaram Henrique Magalhães, Rampulla e Nolito.

A partida foi equilibrada. O Benfica chegou a estar a vencer por 2-0, os leões empataram a dois, o Benfica voltou para a frente, com a equipa de Alvalade sempre atrás do prejuízo.

Esta é a terceira vitória da equipa da Luz sobre os verde e brancos nesta temporada.

O Benfica reforçou a liderança da classificação na Champions e mantém a invencibilidade na temporada em todas as competições. Já o Sporting desce ao terceiro lugar no grupo e ainda luta por uma vaga.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 27 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Discurso de Trump marcado por interrupções e ataques

Discurso de Trump marcado por interrupções e ataques

Quatro anos da invasão russa: “Putin não venceu”

Quatro anos da invasão russa: “Putin não venceu”

"Não é possível continuar a ter salários tão baixos" na PSP

"Não é possível continuar a ter salários tão baixos" n(...)

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o Rui Costa"

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o (...)