Alemanha

Jéssica Rodrigues defende título nos Mundiais de patinagem de velocidade no gelo

26 fev, 2026 - 00:02 • Lusa

Provas vão decorrer na Alemanha entre sexta e domingo. Há mais quatro portugueses em competição.

A patinadora Jéssica Rodrigues defende, no próximo fim-de-semana, o título de mass start, nos campeonatos mundiais júnior de patinagem de velocidade no gelo, que decorrem na Alemanha.

Entre sexta-feira e domingo, além de Jéssica Rodrigues, que há um ano se sagrou campeã mundial na disciplina de mass start, marcarão presença, em Inzell, Francisca Henriques, Lara Nortier, Martim Vieira e Manuel Piteira.

Jéssica Rodrigues, inscrita para todas as provas, irá defender o seu título mundial e participará, juntamente com Francisca Henriques e Lara Nortier, em duas provas por equipas.

Francisca Henriques vai também competir na mass start, enquanto Lara Nortier, que obteve no passado fim de semana quatro recordes pessoais, vai competir em três provas individuais.

Em masculinos, Martim Vieira e Manuel Piteira vão participar em diversas provas, entre as quais a mass start.

