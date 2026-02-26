NBA. Queta marca 10 pontos, mas Celtics perdem

O português Neemias Queta marcou 10 pontos na derrota dos Boston Celtics em casa dos Denver Nuggets, por 103-84, em jogo da NBA.

Pelo terceiro jogo consecutivo a chegar, pelo menos, à dezena de pontos, o poste internacional português marcou quatro dos seis lançamentos de campo tentados e converteu os dois lances livres que teve, conseguindo ainda quatro ressaltos, todos defensivos – interrompeu uma série de sete encontros a conseguir, pelo menos, um ofensivo –, uma assistência e um desarme de lançamento.

Na sua quinta época na NBA, Queta, que mantém o estatuto de titular nos Celtics, apresenta médias de 9,8 pontos, 8,3 ressaltos, 1,5 assistências e 1,3 desarmes de lançamento, em 25,1 minutos de utilização por jogo.

Num dia em que os jogadores dos Celtics estiveram desinspirados no lançamento (34,9% nos tiros de campo e 27,9% nos triplos), o português foi um dos três elementos da equipa a chegar à dezena de pontos, juntamente com Jaylen Brown (23 pontos e 11 ressaltos) e Derrick White (20).

Três vezes jogador mais valioso (MVP) da NBA, o sérvio Nikola Jokic, com 30 pontos, 12 ressaltos e seis assistências, foi o melhor em campo, num encontro que contou com pouca participação do base Jamal Murray, que se sentiu adoentado.

Apesar de terem interrompido uma série de cinco vitórias seguidas, os Celtics mantêm o segundo lugar na Conferência Este, com 38 vitórias e 20 derrotas, enquanto os Nuggets estão no quarto posto do Oeste, com 36 triunfos em 57 encontros.