Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 26 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Judo

Patrícia Sampaio, lesionada, falha Europeu de judo

26 fev, 2026 - 16:10

Atleta olímpica sofreu “rotura no ligamento lateral interno do joelho esquerdo”.

A+ / A-

A judoca Patrícia Sampaio sofre lesão e falha Europeu de judo.

A informação foi confirmada, esta quinta-feira pelo clube Sociedade Filarmónica Gualdim Pais: “Devido à gravidade da lesão e à exigência física do judo de alto rendimento, a equipa médica e técnica decidiu priorizar uma recuperação conservadora e rigorosa”.

Segundo os exames realizados, a atleta olímpica sofreu uma rotura no ligamento lateral interno do joelho esquerdo durante o Olympic Training Camp de Paris.

Patrícia Sampaio conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris2024 na categoria de –78 kg.

O Campeonato da Europa vai decorrer entre 16 e 19 de abril, em Tiblissi, na Geórgia.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 26 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Discurso de Trump marcado por interrupções e ataques

Discurso de Trump marcado por interrupções e ataques

Quatro anos da invasão russa: “Putin não venceu”

Quatro anos da invasão russa: “Putin não venceu”

"Não é possível continuar a ter salários tão baixos" na PSP

"Não é possível continuar a ter salários tão baixos" n(...)

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o Rui Costa"

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o (...)