Patrícia Sampaio, lesionada, falha Europeu de judo

26 fev, 2026 - 16:10
A judoca Patrícia Sampaio sofre lesão e falha Europeu de judo.
A informação foi confirmada, esta quinta-feira pelo clube Sociedade Filarmónica Gualdim Pais: “Devido à gravidade da lesão e à exigência física do judo de alto rendimento, a equipa médica e técnica decidiu priorizar uma recuperação conservadora e rigorosa”.
Segundo os exames realizados, a atleta olímpica sofreu uma rotura no ligamento lateral interno do joelho esquerdo durante o Olympic Training Camp de Paris.
Patrícia Sampaio conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris2024 na categoria de –78 kg.
O Campeonato da Europa vai decorrer entre 16 e 19 de abril, em Tiblissi, na Geórgia.