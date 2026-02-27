Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 27 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Patinagem de velocidade

Jéssica Rodrigues está na final do Mundial de “mass start”

27 fev, 2026 - 19:33 • Lusa

O Mundial está a decorrer na Alemanha. Final é no domingo.

A+ / A-

A patinadora Jéssica Rodrigues apurou-se para a final de “mass start” dos campeonatos mundiais júnior de patinagem de velocidade no gelo, que decorrem em Inzell, na Alemanha, na qual vai defender o título, domingo.

Com a prova decisiva destinada apenas às oito mais fortes, a atleta portuguesa qualificou-se com o sétimo registo, com dois pontos, enquanto Francisca Henriques concluiu em 11.º, sem pontos.

No arranque dos mundiais, Jéssica tornou-se ainda na primeira portuguesa a baixar dos 40 segundos na prova de 500 metros, com 39,98, um recorde nacional absoluto que lhe valeu o 21.º lugar entre 63 participantes.

Francisca Henriques foi 58.ª, com 42,22, enquanto no evento masculino Martim Vieira foi 36.º entre 52 patinadores, com 37,59.

Na competição de 1.500 metros, Jéssica foi 27.ª entre 58 atletas, com 2.05,04, enquanto Francisca foi 43.ª, com recorde pessoal em 2.08,98 minutos, e já Lara Nortier foi 51.ª, em 2.11,39.

Nos homens, Martim Vieira foi 51.º entre 61 desportistas, com recorde pessoal de 1.57,27, acabando Manuel Piteira por ser desclassificado.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 27 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Discurso de Trump marcado por interrupções e ataques

Discurso de Trump marcado por interrupções e ataques

Quatro anos da invasão russa: “Putin não venceu”

Quatro anos da invasão russa: “Putin não venceu”

"Não é possível continuar a ter salários tão baixos" na PSP

"Não é possível continuar a ter salários tão baixos" n(...)

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o Rui Costa"

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o (...)