Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 27 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Ténis

Nuno Borges eliminado na segunda ronda de pares em Acapulco

27 fev, 2026 - 11:07 • Lusa

O maiato já tinha sido eliminado na primeira ronda de singulares, depois de ser derrotado com o norte-americano Frances Tiafoe.

A+ / A-

O tenista português Nuno Borges, ao lado do mexicano Miguel Reyes-Varela, foi esta sexta-feira eliminado na segunda ronda de pares do torneio de Acapulco, no México, depois de perder com o brasileiro Marcelo Melo e o alemão Alexander Zverev.

Convidados da organização, Borges (48.º do ranking de singulares e 167.º de pares) e Reyes-Varela (80.º de pares) perderam com Melo (59.º de pares) e Zverev (quarto de singulares), por 6-3, 3-6 e 10-4, em uma hora e 11 minutos.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

O maiato já tinha sido eliminado na primeira ronda de singulares, depois de ser derrotado com o norte-americano Frances Tiafoe, 28.º do mundo, por 6-4 e 6-4.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 27 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Discurso de Trump marcado por interrupções e ataques

Discurso de Trump marcado por interrupções e ataques

Quatro anos da invasão russa: “Putin não venceu”

Quatro anos da invasão russa: “Putin não venceu”

"Não é possível continuar a ter salários tão baixos" na PSP

"Não é possível continuar a ter salários tão baixos" n(...)

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o Rui Costa"

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o (...)