Nuno Borges eliminado na segunda ronda de pares em Acapulco

27 fev, 2026 - 11:07 • Lusa
O tenista português Nuno Borges, ao lado do mexicano Miguel Reyes-Varela, foi esta sexta-feira eliminado na segunda ronda de pares do torneio de Acapulco, no México, depois de perder com o brasileiro Marcelo Melo e o alemão Alexander Zverev.
Convidados da organização, Borges (48.º do ranking de singulares e 167.º de pares) e Reyes-Varela (80.º de pares) perderam com Melo (59.º de pares) e Zverev (quarto de singulares), por 6-3, 3-6 e 10-4, em uma hora e 11 minutos.
O maiato já tinha sido eliminado na primeira ronda de singulares, depois de ser derrotado com o norte-americano Frances Tiafoe, 28.º do mundo, por 6-4 e 6-4.