Basquetebol. Portugal derrota Roménia

A seleção portuguesa de basquetebol venceu a Roménia, por 99-82, e está perto de garantir a qualificação para a próxima fase de apuramento do Campeonato do Mundo.

Com este triunfo, a equipa das quinas passa a somar cinco pontos, tal como Grécia e Montenegro. A Roménia mantém três.

Se Portugal vencer o próximo jogo, precisamente na Roménia, assegura a passagem à próxima fase.

No primeiro período Portugal já vencia por 25-12 e ao intervalo por 54-46.

Entretanto, os comandados de Mário Gomes alargaram vantagem no terceiro período para 14 pontos (75-61).

Diogo Brito, jogador do Obradoiro, de Espanha, fechou o jogo com 32 pontos marcados.