Sofia Lavreshina bate recorde nos 400m de pista curta

Sofia Lavreshina fixou um novo recorde dos Campeonatos de Portugal de pista curta nos 400 metros, ao vencer a prova em 52,33 segundos, no Fórum Braga.

A atleta do Sporting bateu a marca de 53,34 de Vera Barbosa, que vigorava desde os campeonatos de 2020, numa disciplina com um pódio inteiramente leonino, formado ainda por Carina Vanessa e Clara Martinha.

O Sporting foi o mais titulado no dia inaugural da competição, com os seus atletas a vencerem sete das 13 provas, acima dos quatro conquistados pelo Jardim da Serra, bem como do Benfica e do GRECAS, de Vagos - um cada.

Outro dos títulos sportinguistas foi conquistado por Auriol Dongmo, recordista nacional do lançamento do peso, que alcançou os 19,17 metros na sexta e última tentativa, 'selando' o seu quinto título de campeã de Portugal.

A vitória foi inicialmente atribuída a Eliana Bandeira, que conseguiu os 19,21 metros no último lançamento, marca que garantia não só o recorde pessoal, como o apuramento para os Mundiais de Torun, na Polónia, entre 19 e 22 de março, mas uma posterior avaliação determinou a tentativa como nula, relegando a atleta para o segundo lugar.

Após o segundo lugar de 2025 nos 5.000 metros marcha, atrás do campeoníssimo João Vieira, o ainda sub-23 Tiago Ramos, do Sporting, foi o primeiro atleta masculino a sagrar-se hoje campeão, com uma marca de 19.47,81 minutos.

Já André Prazeres percorreu os 60 metros em 6,77 segundos e conquistou o título na disciplina mais rápida para o Jardim da Serra, clube madeirense que também venceu os 1.500 metros masculinos, por Diogo Ávila, em 3.49,21 minutos.

Nos 400 metros, o recordista nacional João Coelho sagrou-se campeão pela sétima vez, a quinta consecutiva, ao terminar a corrida em 47,20 segundos, marca aquém da que lhe valeu o recorde dos campeonatos em 2025 (46,42).

De regresso ao palco onde fixou o recorde nacional há duas semanas (8,32 metros), nos Nacionais de clubes, Gerson Baldé sagrou-se tricampeão do salto em comprimento e conquistou outro título para o Sporting, com um salto de 8,05 metros.

O único título do Benfica deveu-se à prestação de Rodrigo Alcobia no salto com vara, ao superar a fasquia nos 5,30 metros, marca bem acima da do segundo classificado, Diogo Meneses, do Sporting (4,70).

Marta Lisboeta, atleta sub-23 do Sporting, foi hoje a primeira a tornar-se campeã de Portugal em provas femininas, ao contornar a fasquia a 1,72 metros para vencer o concurso do salto em altura, enquanto Tatjana Pinto venceu os 60 metros com um tempo de 7,25 segundos.

A prova feminina dos 1.500 metros valeu ao Jardim da Serra outro título, após Maria Avelino cortar a meta em 4.23,34 minutos, com uma vantagem de cinco centésimos de segundo para Mariana Moreira (Várzea).

Também pelo emblema de Câmara de Lobos, Vitória Oliveira revalidou o título dos 3.000 metros marcha, ao fim de 12.40,73 minutos, enquanto o salto em comprimento teve vitória de Margarida Figueiredo, com um salto abaixo dos seis metros (5,72).

Os Campeonatos de Portugal de pista curta terminam no domingo, com mais 17 vencedores a serem conhecidos no Forum Braga, numa competição que visa ainda a obtenção de marcas de qualificação direta para os Mundiais 'indoor'.

Pódios no primeiro dia:

Masculinos:

60 metros: 1.º, André Prazeres (Jardim da Serra), 6,77; 2.º, Carlos Nascimento (Sporting), 6,79; 3.º, Willian Costa (Sporting), 6,81.

400 metros: 1.º, João Coelho (Sporting), 47,20; 2.º, Ericsson Tavares (Benfica), 47,31; 3.º, André Franco (Benfica), 47,67.

1.500 metros: 1.º, Diogo Ávila (Jardim da Serra), 3.49,21; 2.º, André Freitas (Sporting), 3.51,70; 3.º, Rodrigo Lima (Sporting), 3.51,81.

Vara: 1.º, Rodrigo Alcobia (Benfica), 5,30; 2.º, Diogo Meneses (Sporting), 4,70; 3.ª, Celso Almeida (GRECAS), 4,40.

Comprimento: 1.º, Gerson Baldé (Benfica), 8,05; 2.º, Gabriel Oliveira (Benfica), 7,14; 3.º, Tiago Pereira (Benfica), 7,04.

5000 m Marcha: 1.º, Tiago Ramos (Sporting), 19.47,81; 2.º, Eduardo Camarate (Benfica), 20.29,46; 3.º Tiago Sucena (CA Marinha Grande), 20.34,93.

Femininos:

60m: 1.ª, Tatjana Pinto (Sporting), 7,25 ; 2.ª, Beatriz Castelhano (Sporting), 7,36; 3.ª, Beatriz Andrade (Sporting), 7,45.

400 m: 1.ª, Carina Vanessa (Sporting), 53,78; 2.ª, Bárbara Medeiros (Jardim da Serra), 56,02; 3.ª Inês Alves (Sporting), 56,21.

1500 metros: 1.ª, Maria Avelino (Jardim da Serra), 4.23,34; 2.ª, Mariana Moreira (Várzea), 4.23,39; 3.ª, Laura Taborda (Sporting de Braga), 4.26,23.

Altura: 1.ª, Marta Lisboeta (Sporting), 1,72; 2.ª, Natacha Candé (Juventude Ilha Verde), 1.70; 3.ª, Ana Leite (Jardim da Serra), 1,64.

Comprimento: 1.ª, Margarida Figueiredo (GRECAS), 5,72; 2.ª Rafaela Santos (AC Póvoa de Varzim), 5,70; 3.ª Inês Vicente (JOMA), 5,51.

Peso: 1.ª, Auriol Dongmo (Sporting), 19,17; 2.ª, Eliana Bandeira (individual), 18,69; 3.ª, Jéssica Inchude (Sporting), 18,08.

3000 m marcha: 1.ª, Vitória Oliveira (Jardim da Serra), 12.40,73; 2.ª, Ana Monteiro (GD Estreito), 13.39,24; 3.ª, Isa Ferreira (Juventude Vidigalense), 14.09,76.