Eliana Bandeira desclassificada, classificada e outra vez declassificada

A prova de lançamento do peso nos campeonatos de Portugal de pista curta levantou polémica.

Eliana Bandeira, atleta individual, lançou 19,21m no último lançamento do concurso (marca que daria apuramento direto para o Mundial de pista curta).

O lançamento foi inicialmente considerado nulo, mas os juízes reverteram a situação depois de reverem as imagens e considerarem a marca válida.

No entanto, após protesto dos técnicos de Auriol Dongmo e Jéssica Inchude, ambas do Sporting, a marca foi novamente retirada.

Em causa estará um toque de Eliana Bandeira, com o pé esquerdo, na alcatifa, alegadamente fora da zona permitida.

A vitória acabou por sorrir a Auriol Dongmo, que no último lançamento atingiu os 19,17 metros.

O período de qualificação para o próximo Mundial de Pista Curta termina a 8 de março.