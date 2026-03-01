Jéssica Rodrigues a menos de um segundo da vitória no Mundial

01 mar, 2026 - 22:50
Jéssica Rodrigues foi 11.ª na final de “mass start” dos campeonatos mundiais júnior de patinagem de velocidade no gelo.
A portuguesa não conseguiu, assim, em Inzell, na Alemanha, a reconquista do título alcançado em 2025.
Numa final muito equilibrada, Jéssica Rodrigues concluiu a sua prova em 5.53,98 minutos, a menos de um segundo da vencedora, Hanna Mazur, com 5.53,05.
A atleta polaca foi seis centésimos mais rápida do que a chinesa Zhien Tai, prata, e 29 centésimos do que a canadiana Julia Snelgrove, bronze.
Na competição de estafeta mista, os também juniores Martim Vieira e Francisca Henriques terminaram na 14.ª posição, em 3.11,44 minutos, novo recorde nacional absoluto.