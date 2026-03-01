Ouvir
Europeu de tiro

Sara Antunes e Pedro Afonso com o melhor resultado do dia

01 mar, 2026 - 23:07

O evento decorre até 5 de março na Arménia.

A+ / A-

A dupla Sara Antunes/Pedro Afonso alcançou o melhor resultado da comitiva portuguesa no campeonato da Europa de tiro a 10 metros, na Arménia, ficando em 27.º lugar na prova de equipas mistas de carabina.

Ao terminar com a pontuação combinada de 627,7, Sara Antunes e Pedro Afonso não conseguiram a qualificação para a final, que foi ganha pela dupla norueguesa Jeanette Hegg Duestad e Jon-Hermann Hegg, com 506.7 pontos, recorde europeu e mundial.

No tiro com pistola, na vertente feminina individual, Filipa Marracho conseguiu o melhor resultado com um 36.º posto (563 pontos), seguida de Joana Castelão, 49.ª (556), e de Ana Neto, 56.ª(552). A vencedora foi a húngara Veronika Major, com 238.8 pontos.

Na prova masculina, Tiago Carapinha foi o melhor entre os portugueses, ficando em 41.º, com 569 pontos, seguido de Fernando Ferreira, 62.º, com 563 pontos, e de Daniel Rodrigues, 71.º, com 559. Na final, o vencedor foi o russo Anton Aristarkhov, com 242.2 pontos.

Na competição mista, agendada para segunda-feira, entram em prova as duplas de Joana Castelão e Fernando Ferreira e de Filipa Marracho e Tiago Carapinha, na pistola, enquanto na carbina Sara Antunes, Pedro Afonso e Marcelo Cazassa vão disputar a competição na vertente individual.

O campeonato da Europa de tiro em pistola e carabina a 10 metros decorre até dia 5 de março, em Yerevan, Arménia.
