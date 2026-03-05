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Liga dos Campeões
Andebol. Sporting defronta Wisla Plock na Champions
05 mar, 2026 - 22:30
Partidas estão marcadas para abril.
O Sporting vai defrontar os polacos do Wisla Plock no playoff de acesso aos quartos de final da Liga dos Campeões de andebol.
Os leões, que vão terminar em sexto lugar do Grupo A, vão encontrar o terceiro do Grupo B. As duas equipas já se encontraram na época passada.
A primeira mão do playoff está marcada para 1 ou 2 de abril no pavilhão João Rocha e a segunda a 8 ou 9 em Plock.
Em caso de vitória, a equipa de Alvalade vai defrontar os dinamarqueses do Aalborg nos quartos de final.
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