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Nuno Dias e o Sporting-Benfica da Champions: "Já aconteceu vencermos com alguma margem e acreditamos nisso outra vez"

05 mar, 2026 - 12:30 • Lusa

Sporting e Benfica defrontam-se na segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões de futsal, na sexta-feira, às 20h00, no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.

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O treinador de futsal do Sporting, Nuno Dias, acredita que o Sporting poderá reverter a desvantagem e derrotar o Benfica "com alguma margem", na segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

"Temos de acreditar que é possível, senão não valeria a pena jogar na sexta-feira. Vamos trabalhar para melhorar algumas coisas, perante o que o adversário fez na primeira mão, perceber que características este duelo pode ter, como podemos usufruir dele e que o pavilhão repleto nos lance para os números que precisamos, que é ganhar por dois golos. Já aconteceu várias vezes vencermos com alguma margem e nós acreditamos que conseguimos outra vez", frisou, em declarações aos jornalistas.

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Os 'leões' partem para o encontro no 'seu' Pavilhão João Rocha em desvantagem, após o desaire por 4-3 no reduto benfiquista, que Nuno Dias voltou a assumir ser injusto, pela maior quantidade de ocasiões flagrantes de golo que o Sporting teve.

"No primeiro jogo, estivemos três vezes em vantagem e podíamos, pelo menos, ter segurado o empate, mas sofremos um golo por demérito próprio. Já analisámos e percebemos o que ainda podemos melhorar e ajustar. Sofremos um tento ao 'cair do pano', sabemos que não é normal, pela maneira como ocorreu, e nós estamos a preparar-nos nesta semana para retificar algumas coisas", prometeu Nuno Dias.

O treinador rejeitou que o facto de se jogar para a Liga dos Campeões possa pesar no subconsciente dos jogadores, num duelo entre duas equipas que se conhecem muito bem e para o qual tem Taynan lesionado e Zicky na já habitual gestão física.

"Desde que começou a época, o Zicky deve ter cerca de 80 ou 90 minutos feitos. A gestão dele tem de ser cuidada. Por alguma razão, não participou no Campeonato da Europa. Dentro das limitações, vamos perceber até que ponto nos conseguirá ajudar. Acredito que, nos minutos em que conseguiremos usufruir da qualidade do Zicky, ele lá estará para nos ajudar", salientou o treinador do Sporting, de 53 anos.

Sporting e Benfica defrontam-se na segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões de futsal, na sexta-feira, às 20:00, no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.

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