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Liga dos Campeões
Futsal. Sporting vence Benfica e avança na Champions
06 mar, 2026 - 22:04 • Carlos Calaveiras
Leões deram a volta à eliminatória após derrota na Luz.
O Sporting derrotou o Benfica, por 7-4, na partida da segunda mão da Liga dos Campeões de futsal e segue em frente na prova.
Os leões entraram com um ritmo avassalador e fizeram quatro golos antes dos seis minutos de jogo.
Os encarnados reagiram a partir daí e chegaram aos 3-4 e aos 4-5 (igualando a eliminatória nessas alturas).
No entanto, a equipa da casa voltou a alargar vantagem e chegou aos 7-4, resultado final.
A equipa da Luz – que teve Pany Varela e Arthur expulsos - ainda terminou no 5 para 4, mas não conseguiu voltar a reduzir.
Os golos verde e brancos foram apontados por Bernardo Paçó, Bruno Pinto (2), Wesley, Zicky, Tomás Paçó, Diogo Santos. Já Silvestre, Arthur, André Coelho, Peleh fizeram os golos dos encarnados.
De recordar que o Benfica tinha vencido 4-3 na primeira mão.
Com este triunfo, o Sporting avança para a “final four” da Champions.
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