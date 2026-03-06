Futsal. Sporting vence Benfica e avança na Champions

O Sporting derrotou o Benfica, por 7-4, na partida da segunda mão da Liga dos Campeões de futsal e segue em frente na prova.

Os leões entraram com um ritmo avassalador e fizeram quatro golos antes dos seis minutos de jogo.

Os encarnados reagiram a partir daí e chegaram aos 3-4 e aos 4-5 (igualando a eliminatória nessas alturas).

No entanto, a equipa da casa voltou a alargar vantagem e chegou aos 7-4, resultado final.

A equipa da Luz – que teve Pany Varela e Arthur expulsos - ainda terminou no 5 para 4, mas não conseguiu voltar a reduzir.

Os golos verde e brancos foram apontados por Bernardo Paçó, Bruno Pinto (2), Wesley, Zicky, Tomás Paçó, Diogo Santos. Já Silvestre, Arthur, André Coelho, Peleh fizeram os golos dos encarnados.

De recordar que o Benfica tinha vencido 4-3 na primeira mão.

Com este triunfo, o Sporting avança para a “final four” da Champions.