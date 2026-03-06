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Ciclismo
João Almeida falha clássica Paris-Nice
06 mar, 2026 - 18:56
Português adoeceu após a Volta ao Algarve.
O ciclista João Almeida não vai à clássica Paris-Nice por doença.
O português, da UAE Emirates, confirma que ficou doente com gripe após a Volta ao Algarve e esteve vários dias sem treinar.
“Não me sinto bem e pronto a competir, especialmente uma corrida tão difícil como o Paris-Nice”.
João Almeida adianta que as suas próximas corridas vão ser a Volta à Catalunha e o Giro de Itália.
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