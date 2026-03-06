PSP com “forte contingente policial” para dérbi de futsal

A PSP destacou um “forte contingente policial” para acompanhar o dérbi de futsal entre Sporting e Benfica para a Liga dos Campeões.

A sub-comissário Ana Ricardo explica na Renascença que esta partida tem “dois aspetos importantes” que vão obrigar a “policiamento integral”.

“Não só os acontecimentos que verificamos no último jogo, mas temos também em consideração que este será um jogo decisivo. Portanto, vai de facto haver um forte contingente policial, vamos ter um policiamento integral, ou seja, contamos com várias valências do comando metropolitano de Lisboa da PSP, não só com os polícias da terceira divisão, mas também teremos polícias das equipas de intervenção rápida, as equipas de prevenção e reação imediata, e ainda os polícias da unidade metropolitana de informações desportivas, ou seja, os spotters”.

A agente policial acrescenta que “a concentração dos adeptos visitantes [do Benfica] é sempre uma preocupação para nós. É sempre mais interessante e preferível que os mesmos cheguem enquadrados na nossa companhia, do que propriamente que venham de vários locais porque há sempre essa possibilidade de se passarem, por exemplo, neste caso, junto das casinhas do Sporting”.

Por isso, Ana Ricardo lembra que “preparamos para este jogo é um meeting point, ou seja, vai haver uma concentração dos adeptos do Benfica às 18h45 próximo do Instituto Ricardo Jorge e a partir daí, devidamente enquadrados e na nossa companhia são encaminhados até o Pavilhão João Rocha”.

A partida entre Sporting e Benfica está marcada para as 20h00 desta sexta-feira. Os encarnados venceram a primeira mão por 4-3.