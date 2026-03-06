Rússia vaiada durante cerimónia de abertura dos Jogos Paralímpicos

A Rússia voltou oficialmente ao movimento olímpico ao desfilar com a sua bandeira durante a cerimónia de abertura dos Jogos Paralímpicos de Inverno de Milão-Cortina. O país foi vaiado pelo público.

Quatro membros da delegação russa participaram no desfile de atletas na arena de Verona entre assobios dos espetadores, pouco depois de o ter feito a delegação da Bielorrússia, igualmente de regresso ao movimento paralímpico.

No total, 10 desportistas destes dois países receberam convite para participar nos Jogos sob a sua bandeira e hino, algo inédito desde a invasão russa da Ucrânia em 2022, que contou com o apoio da Bielorrússia.

Devido a um mega escândalo de doping patrocinado pelo Estado, a Rússia já tinha sido punida pelos movimentos olímpico e paralímpico após os Jogos de Inverno de Sochi, que organizou em 2014.

Por este facto, bem como pelo ambiente tenso provocado pelo ataque dos Estados Unidos e Israel ao Irão, que levou a guerra ao Médio Oriente, vários países decidiram boicotar a cerimónia de abertura.

Uma das nações ausentes foi a Ucrânia, contrária à reintegração da Rússia e Bielorrússia: apesar de não ter enviado atletas, ouviram-se aplausos nas bancadas quando o país foi anunciado.

A bandeira do Irão esteve ausente porque o único atleta que iria competir pelo país, o fundista paralímpico Aboulfazl Khatibi, teve de desistir poucas horas antes da cerimónia de abertura, depois de não ter conseguido chegar a Itália em segurança devido à intensificação do conflito no Médio Oriente.

De acordo com o Comité Paralímpico Internacional, outras seis nações decidiram não comparecer por razões políticas: República Checa, Estónia, Finlândia, Letónia, Polónia e Lituânia.

Dos mais de 600 atletas de 55 países que vão participar nestes Jogos, apenas cerca de 45 participaram na cerimónia de abertura do evento que vai contra com 79 provas de seis modalidades.

Por se tratar de uns dos Jogos mais descentralizados de sempre, com competições e locais espalhados por diferentes regiões de Itália, muitos atletas não puderam marcar presença.

O presidente italiano, Sergio Mattarella, deu oficialmente início aos Jogos Milão-Cortina, que decorrem até dia 15, e que marcam a estreia de Portugal em competições paralímpicos da Inverno, nas quais participará o snowboarder Diogo Carmona.