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Skate. Thomas Augusto está nas meias-finais de park

06 mar, 2026 - 23:37 • Lusa

As meias-finais estão marcadas para este sábado, a partir das 20h05.

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O olímpico português Thomas Augusto qualificou-se para a meia-final da prova masculina de park do Campeonato do Mundo de skate, a decorrer em São Paulo, no Brasil.

O português de 21 anos, que foi 24.º em Roma2023, melhora assim a sua classificação, uma vez que já garantiu um lugar entre os 16 melhores deste Mundial.

Esta sexta-feira, nos quartos-de-final, Thomas Augusto realizou três 'runs', tendo a melhor sido pontuada com 80,86 pontos, o que o colocou no 10.º lugar entre os 40 skaters que estiveram em ação.

O melhor foi o australiano Keefer Wilson, com 89 pontos.

Augusto é o único português ainda em prova no Campeonato do Mundo de Skate, disputando as meias-finais no sábado, a partir das 20h05.

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