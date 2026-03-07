Andebol. Empate no clássico com golo no último segundo

O Benfica e o FC Porto empataram 29-29 em partida da jornada 22 do campeonato de andebol.

A partida foi equilibrada, apesar de os dragões terem chegado a ter quatro golos de vantagem em vários períodos.

Ao intervalo, os azuis e brancos venciam por 1 no pavilhão da Luz: 14-15.

No segundo tempo, os encarnados deram a volta ao marcador e tiveram três tentos de vantagem (21-18).

Já nos minutos finais, o equilíbrio e alternância voltou. O último golo surgiu no último segundo e deu o empate ao Benfica.

Agora, na tabela, o campeonato é liderado pelo Sporting, com 60 pontos em 20 jogos (só vitórias), seguido por Benfica (56p / 22 jogos) e FC Porto (52p / 20 jogos).