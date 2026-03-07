Henrique Rocha e Jaime Faria venceram final de pares em Brasília

Os tenistas portugueses Henrique Rocha e Jaime Faria venceram a final de pares do challenger de Brasília, depois de derrotarem o argentino Mariano Kestelboim e o brasileiro Marcelo Zormann, segundos cabeças de série.

Na final, Faria (694.º do ranking de pares) e Rocha (406.º) superiorizaram-se a Kestelboim (115.º) e Zormann (149.º), por 6-3 e 6-2, em 58 minutos.

Rocha e Faria conquistaram, pela terceira vez, um título de pares em challengers, depois dos triunfos em Cassis (França) e Ostrava (República Checa) em 2024, tendo perdido as finais de Lisboa e Oeiras em 2023.

Henrique Rocha, 169.º do mundo, vai ainda disputar a final de singulares, depois de, mais cedo, ter afastado o brasileiro Thiago Monteiro, 232.º e antigo top-100 mundial, por 6-0, 6-7 (3-7) e 6-3, em 2h23.

Na final, Henrique Rocha vai encontrar o paraguaio Adolfo Daniel Vallejo, 104.º do mundo, que venceu o qualifier brasileiro Eduardo Ribeiro, 441.º e "carrasco" de Jaime Faria nos oitavos de final.

Esta será a quinta final no circuito challenger para Rocha, e a primeira em 2026, procurando o terceiro título, depois das vitórias em Múrcia (Espanha) em 2024 e em Matsuyama (Japão) em 2025.