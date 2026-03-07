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Ténis
Henrique Rocha na final de singulares e pares em Brasília
07 mar, 2026 - 17:25 • Lusa
Paraguaio Adolfo Daniel Vallejo vai ser o adversário do atleta luso na final de singulares.
O tenista português Henrique Rocha, quinto cabeça de série, qualificou-se para a final do Challenger de Brasília, depois de vencer o brasileiro Thiago Monteiro, em três sets.
Henrique Rocha, 169.º do mundo, superiorizou-se a Thiago Monteiro, 232.º e antigo top-100 mundial, por 6-0, 6-7 (3-7) e 6-3, em 2h23, garantindo a subida ao 143.º lugar do ranking, a sua melhor posição.
Na final, Henrique Rocha vai encontrar o paraguaio Adolfo Daniel Vallejo, 104.º do mundo, ou o 'qualifier' brasileiro Eduardo Ribeiro, 441.º e que afastou Jaime Faria nos oitavos de final.
Esta será a quinta final no circuito challenger para Rocha, e a primeira em 2026, procurando o terceiro título, depois das vitórias em Múrcia (Espanha) em 2024 e em Matsuyama (Japão) em 2025.
Ainda hoje, Henrique Rocha vai disputar a final de pares em Brasília, ao lado do compatriota Jaime Faria, defrontando o argentino Mariano Kestelboim e do brasileiro Marcelo Zormann, segundos cabeças de série.
- Bola Branca 18h16
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