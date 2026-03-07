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João Vieira com recorde da meia maratona de marcha

07 mar, 2026 - 22:59 • Lusa

Marca conseguida na Eslováquia este sábado.

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O atleta português João Vieira bateu o recorde nacional da meia maratona de marcha, com o tempo de 1:29.54 horas, que lhe valeu o quinto lugar da 45.ª edição da Dudinská 50, na Eslováquia.

O marchador luso, de 50 anos, superou a anterior melhor marca, conseguida por Eduardo Camarate, de 1:30.41 horas, em Dublin, em dezembro de 2025.

Na prova deste sábado na Eslováquia, João Vieira, vice-campeão do mundo dos 50 quilómetros em Doha2019, terminou no quinto lugar, numa competição vencida pelo sueco Perseus Karstrom, em 1:24.58 horas.

O finlandês Jerry Jokinen terminou em segundo e o mexicano Andre Olivas Núñez em terceiro, ambos a mais de três minutos do primeiro.

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