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Atletismo
João Vieira com recorde da meia maratona de marcha
07 mar, 2026 - 22:59 • Lusa
Marca conseguida na Eslováquia este sábado.
O atleta português João Vieira bateu o recorde nacional da meia maratona de marcha, com o tempo de 1:29.54 horas, que lhe valeu o quinto lugar da 45.ª edição da Dudinská 50, na Eslováquia.
O marchador luso, de 50 anos, superou a anterior melhor marca, conseguida por Eduardo Camarate, de 1:30.41 horas, em Dublin, em dezembro de 2025.
Na prova deste sábado na Eslováquia, João Vieira, vice-campeão do mundo dos 50 quilómetros em Doha2019, terminou no quinto lugar, numa competição vencida pelo sueco Perseus Karstrom, em 1:24.58 horas.
O finlandês Jerry Jokinen terminou em segundo e o mexicano Andre Olivas Núñez em terceiro, ambos a mais de três minutos do primeiro.
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