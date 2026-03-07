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Ciclismo
Nova época, velho vencedor. Pogacar conquista Strade Bianche
07 mar, 2026 - 16:13
Terceira vitória consecutiva do esloveno na sua primeira corrida da temporada. O luso francês Paul Seixas foi segundo.
O esloveno Tadej Pogacar conquistou a Strade Bianche, prova de um dia em Itália, com troços de sterrato (semelhante a terra batida).
Na primeira corrida da temporada, o cabeça de fila da UAE Emirates voltou à receita habitual: primeiro a sua equipa a impor ritmo forte, que terminou com a fuga, e depois o arranque a solo – quando ainda faltavam 80 quilómetros para a meta.
Pogacar disparou sozinho, chegou a ter dois minutos de vantagem, mas nos últimos quilómetros foi baixando o ritmo, sem, no entanto, dar chances ao grupo perseguidor.
O esforço foi concluído em 4:45.15 horas, com um minuto de vantagem sobre o jovem francês Paul Seixas, de 19 anos. A fechar o pódio outro UAE: Isaac del Toro, a 1m09.
É a terceira vez consecutiva que Pogacar conquista esta prova e a quarta na carreira depois de quarta vitória, depois de 2022, 2024 e 2025.
Já Afonso Eulálio (Bahrain), único português a participar na 20.ª edição da corrida, foi 27.º (a 9.55 minutos).
- Bola Branca 18h16
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