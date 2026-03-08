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Andebol. Sporting vence Gaia e termina fase só com vitórias
08 mar, 2026 - 17:00
Benfica e FC Porto estão a seguir na tabela.
O Sporting derrota o Gaia, por 41-29, em jogo de atraso, e fecha a fase regular do campeonato apenas com vitórias.
Os leões já ganhavam ao intervalo por 22-16 e também foram superiores no parcial do segundo tempo: 19-13.
Os melhores marcadores do encontro foram Orri Thorkelsson e Rodrigo Esteves, ambos com oito golos.
O Sporting fecha esta altura da temporada com 22 vitórias em 22 jogos, ou seja, 63 pontos.
A seguir estão Benfica, com 57 pontos, e FC Porto, com 53, mas com menos dois jogos.
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