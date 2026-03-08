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Andebol. Sporting vence Gaia e termina fase só com vitórias

08 mar, 2026 - 17:00

Benfica e FC Porto estão a seguir na tabela.

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O Sporting derrota o Gaia, por 41-29, em jogo de atraso, e fecha a fase regular do campeonato apenas com vitórias.

Os leões já ganhavam ao intervalo por 22-16 e também foram superiores no parcial do segundo tempo: 19-13.

Os melhores marcadores do encontro foram Orri Thorkelsson e Rodrigo Esteves, ambos com oito golos.

O Sporting fecha esta altura da temporada com 22 vitórias em 22 jogos, ou seja, 63 pontos.

A seguir estão Benfica, com 57 pontos, e FC Porto, com 53, mas com menos dois jogos.

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