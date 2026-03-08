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Judo
Jorge Fonseca regressa e com medalha
08 mar, 2026 - 17:27
Atleta do Sporting é bronze no Grand Prix de Upper.
O judoca Jorge Fonseca conquistou a medalha de bronze na categoria de -100kg, no Grand Prix de Upper, na Áustria.
O atleta do Sporting regressou este domingo à competição, após nove meses de ausência por lesão.
O olímpico venceu Robert Florentino, da República Dominicana, na luta pelo bronze.
Também de regresso à competição, após maternidade, esteve Rochele Nunes em +78kg.
A judoca do Benfica ficou isenta na primeira ronda, mas depois perdeu contra a brasileira Giovanna Santos.
Por sua vez, Diogo Brites, em +100kg, foi eliminado ao segundo combate pelo holandês Jur Spijkers.
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