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Ciclismo

Lamperti vence primeira etapa do Paris-Nice

08 mar, 2026 - 15:59

Faltam sete etapas para o final da prova.

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O norte-americano Luke Lamperti venceu a primeira etapa do Paris-Nice em ciclismo.

O ciclista da EF Education, de 23 anos, ganhou ao sprint à frente de Braet, Aylar, Fretin e Girmay.

A etapa entre Acheres e Carrieres-sous-Poissy foi concluída em 3h45.17 horas.

Após as bonificações, Lamperti é o primeiro camisola amarela, com quatro segundos de vantagem sobre Braet e seis sobre Aular.

Faltam mais sete etapas.

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