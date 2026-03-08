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Lamperti vence primeira etapa do Paris-Nice
08 mar, 2026 - 15:59
Faltam sete etapas para o final da prova.
O norte-americano Luke Lamperti venceu a primeira etapa do Paris-Nice em ciclismo.
O ciclista da EF Education, de 23 anos, ganhou ao sprint à frente de Braet, Aylar, Fretin e Girmay.
A etapa entre Acheres e Carrieres-sous-Poissy foi concluída em 3h45.17 horas.
Após as bonificações, Lamperti é o primeiro camisola amarela, com quatro segundos de vantagem sobre Braet e seis sobre Aular.
Faltam mais sete etapas.
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